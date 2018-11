Masters bis: Repêchée, Wang colle une rouste à Muguruza

Qiang Wang a créé la sensation au Masters bis, le WTA Elite Trophy, qui se dispute cette semaine à Zhuhai.

Repêchée in extremis pour les demi-finales après le forfait de Madison Keys, la Chinoise s'est qualifiée pour la finale du tournoi en dominant nettement l'Espagnole Garbiñe Muguruza (6-2, 6-0).

Wang affrontera dimanche l'Australienne Ashleigh Barty, qui a éliminé la tenante du titre Julia Goerges (4-6, 6-3, 6-2).

Qiang Wang is into the @WTAEliteTrophy final!



She downs Muguruza, 6-2, 6-0 to face Barty! pic.twitter.com/FpBfjt5yCJ