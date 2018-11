Masters bis: Garcia rate la qualification... pour un jeu

Caroline Garcia n'est pas passée loin d'un bel exploit au Masters bis (WTA Elite Trophy), ce vendredi, à Zhuhai.

Après sa défaite contre Ashleigh Barty (6-3, 6-4) jeudi, la n°1 française devait battre la Biélorusse Aryna Sabalenka, en lui laissant au maximum sept jeux, pour rallier les demi-finales. Elle s'est finalement imposée... 6-4, 6-4, en passant à deux points de la qualification à 5-3, 30A sur le service de Sabalenka.

Garcia finit néanmoins l'année sur une bonne note, malgré des douleurs au dos, avec un succès sur l'une des révélations de la saison, 12e joueuse mondiale. Et c'est finalement Barty, malgré sa défaite contre Sabalenka (6-4, 6-4), qui décroche la première place du groupe et le billet pour le dernier carré. Pour un petit jeu, là encore.

