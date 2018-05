Madrid: Serena Williams renonce

Double lauréate de l'épreuve (2012, 2013), Serena Williams ne disputera pas le tournoi de Madrid la semaine prochaine.

L'Américaine, qui a repris la compétition à Indian Wells et Miami après sa grossesse, souhaite poursuivre l'entraînement avant de lancer sa saison sur terre battue, ont indiqué les organisateurs du tournoi espagnol.

L'ancienne n°1 mondiale est toujours inscrite à Rome la semaine suivante (13-20 mai), et bien sûr à Roland-Garros.

Unfortunately, our two-time champion @serenawilliams withdrew from the #MMOPEN.



We wish you all the best! Hope to see you soon at the #CajaMágica!



➡️ https://t.co/VZhc6ZjivV pic.twitter.com/5tCXesNfWg