Madrid: Garcia en huitièmes

Caroline Garcia s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi de Madrid. Dans une partie globalement maîtrisée face à Petra Martic, la n°1 français n'a connu qu'un petit moment d'absence, à 4-0 dans le deuxième set, en laissant cinq jeux de suite à son adversaire. Finalement victorieuse 6-3, 7-5, Garcia affrontera au prochain tour Lara Arrubarrena ou Julia Goerges.

Caroline Garcia takes the long way around but she gets it done in straight sets. Led 4-0 in the 2nd, lost 5 straight games, wins the last three to beat Petra Martic 63 75.



