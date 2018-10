Linz: Mladenovic sèchement battue

A la recherche de sa deuxième demi-finale de la saison à Linz, Kristina Mladenovic a été sèchement battue en quarts vendredi, sous les yeux de son petit ami, l’Autrichien Dominic Thiem, éliminé dès les 16es de finale du tournoi de Shanghai.

Opposée à Andrea Petkovic, 82e mondiale cette semaine, la Française, vainqueur la veille d’un duel éprouvant contre sa partenaire de double Timea Babos (6-4, 4-6, 7-5 en 2h42), a subi sa sixième défaite en autant de confrontations face à l’Allemande (6-1, 6-3 en 1h11).

There he is! „Special guest“ @ThiemDomi is in the stands for the quarterfinals @KikiMladenovic vs #andreapetkovic! It is awesome to have you here in Linz, Domi! ( : GEPA) #highconcentration #kikisfannumber1 #wtalinz #upperaustrialadieslinz #uppermoments pic.twitter.com/yAZQyOd3oV