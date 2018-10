Linz: Giorgi sacrée

Camila Giorgi s’est adjugé le tournoi de Linz, ce dimanche, en battant en finale la Russe Ekaterina Alexandrova. L’Italienne s’est imposée en deux sets secs (6-3, 6-1) et une heure de jeu à peine, s’offrant là son deuxième titre sur le circuit après ’s-Hertogenbosch en 2015.

