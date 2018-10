Alizé Cornet a parfaitement négocié son entrée en lice au tournoi de Hong Kong. Opposée à l'Ukrainienne Julia Glushko, lucky-loser, la Française s'est imposée en deux petits sets (6-1, 6-2).

Tête de série n°8, Cornet affrontera au prochain tour la Thaïlandaise Luksika Kumkhum (105e).

