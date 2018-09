Guangzhou: Wang a survolé le tournoi

Après sa défaite cette année à Nanchang, Qiang Wang a remporté ce samedi le premier titre de sa carrière sur le circuit WTA, à Guangzhou.

La Chinoise, 41e mondiale, n'a fait qu'une bouchée en finale de la Kazakhe Yulia Putintseva (6-1, 6-2), à l'image d'une semaine où elle n'aura jamais concédé plus de 4 jeux par match, en battant notamment des joueuses expérimentées comme Svetlana Kuznetsova et Andrea Petkovic, ou la Française Fiona Ferro.

Qiang Wang and @PutintsevaYulia pose with their #GuangzhouInternational trophies! pic.twitter.com/bwQPJsPggf