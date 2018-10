Garcia retrouve le sourire

Caroline Garcia a renoué avec le succès. Après une très belle saison 2017 marquée par ses victoires dans les tournois de Wuhan et Pékin et une participation au Masters, la Française devait confirmer en 2018. Mais la joueuse originaire de Saint-Germain-en-Laye, âgée de 24 ans, a eu du mal à poursuivre sur sa lancée, se contentant pour meilleur résultat d'une demi-finale à Stuttgart et à Madrid au printemps.

La Tricolore a néanmoins fini par trouver les ressources pour réagir. Après ses échecs à Wuhan (2e tour) et Pékin (huitièmes de finale) qui l'ont fait retomber au 16e rang mondial, Caroline Garcia a profité du tournoi de Tianjin cette semaine pour garnir son palmarès. Opposée à Karolina Pliskova ce dimanche en finale, la Française était loin d'être favorite. Car la Tchèque, tête de série n°1 et 6e joueuse mondiale, l'avait battue lors de leurs deux dernières confrontations survenues l'an dernier. Mais la Tricolore ne s'est pas laissée impressionner.

Agressive dans les échanges, appliquée en retour de service, solide dans les moments chauds, Caroline Garcia a su réaliser un très bon match pour décrocher la victoire (7-6, 6-3). Après un premier set très serré, remporté 9-7 au tie-break par la Française, cette dernière a déroulé dans la seconde manche, menant 5-0 avant de l'emporter 5-3 après 1h43 de match. Un soulagement pour Garcia, qui décroche son premier titre de la saison, le 6e de sa carrière, 7 en comptant sa victoire à Limoges (tournoi WTA 125) en 2015. Ce succès, attendu depuis plusieurs mois, lui permettra de remonter à la 12e place au classement mondial la semaine prochaine, avec une place dans le top 10 et le Masters en ligne de mire.