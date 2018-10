Garcia, l'adieu au Masters

Qu’il paraît loin le temps où Caroline Garcia enchaînait les succès et finissait la saison en trombe pour s’offrir une place au Masters, où elle était devenue la première Française depuis Amélie Mauresmo, en 2006, à atteindre le dernier carré.

C’était il y a seulement un an, et cela semble être aujourd’hui une éternité. Car celle qui avait signé onze victoires consécutives et remporté les tournois de Wuhan et de Pékin en 2017 a été éliminée d’entrée à Wuhan, et a été sortie dès les huitièmes de finale de l’épreuve de la capitale chinoise jeudi.

Elle a servi pour le match

Et si sa défaite face à Aryna Sabalenka, la joueuse en forme du circuit (5-7, 7-6[3], 6-0), qui l'avait déjà battue au même stade cet été à Cincinnati, n’a rien d’infamant contre une adversaire qui vient de s’imposer… à Wuhan, la manière interpelle. Car "Caro", qui menait 3-0 dans une deuxième manche où elle a même servi pour le match à 5-3, aurait pu l’emporter, mais a donc fini par confirmer ses difficultés du moment, s’écroulant totalement dans le troisième set.

Passée lundi de la 4e à la 8e place du classement WTA, elle va poursuivre sa chute et descendre aux alentours du 15e rang mondial la semaine prochaine. Et, contrairement à Sabalenka, elle a quasiment abandonné tout espoir de retourner au Masters après une saison qui, certes, l’aura vu jouer son premier huitième à l’Open d’Australie, mais surtout disputer seulement deux demi-finales, sur terre battue, à Stuttgart puis à Madrid. Vivement que ça se termine…