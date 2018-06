Finalement, Bartoli ne reviendra pas

Et Marion Bartoli est de retour... à la retraite. Ce mercredi, l'ancienne n°1 française a annoncé sur Twitter qu'elle renonçait à revenir sur le circuit WTA, qu'elle avait quitté à l'été 2013, quelques semaines seulement après son sacre à Wimbledon. Bartoli, victime de problèmes de santé ces dernières années, s'était lancé un nouveau défi en décembre dernier, en annonçant sa volonté de faire un come-back sur le circuit cette saison. Elle avait notamment disputé un tournoi exhibition avec Serena Williams, début mars, à New York. Après avoir repoussé à plusieurs reprises son retour, initialement prévu à Miami, pour cause de blessures - et alors que de nombreuses questions se posaient au sujet de son poids - l'ancienne n°7 mondiale a dû mettre un terme à ses ambitions.

"A mon grand désarroi, je dois malheureusement arrêter ma tentative de comeback"

"A mon grand désarroi, je dois malheureusement arrêter ma tentative de comeback, explique-t-elle ce mercredi sur Twitter. En effet, l'augmentation nécessaire des doses d'entraînements pour tenter de retrouver mon meilleur niveau entraîne des douleurs, à nouveau, à mon épaule droite qui deviennent incompatibles avec une reprise au plus haut niveau. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné lors de cette magnifique aventure humaine."

A mon grand désarroi je dois malheureusement arrêter ma tentative de comeback. En effet l'augmentation nécessaire des doses d'entraînements pour tenter de retrouver mon meilleur niveau, entraînent des douleurs à nouveau à mon épaule droite pic.twitter.com/pFnubgrmTe — Marion bartoli (@bartoli_marion) 13 juin 2018

Bartoli va pouvoir continuer ses autres occupations, elle qui est notamment consultante pour plusieurs médias, français ou étrangers, et s'occupait à Roland-Garros des interviews d'après-match sur le court. Désormais, l'Auvergnate souhaite se lancer dans le coaching. "Je vais maintenant prendre le temps de la réflexion pour étudier les différents projets professionnels qui s'offrent à moi, explique-t-elle. Néanmoins, j'ai un profond désir de transmettre ce que le haut niveau m'a appris, et je désire donc m’investir dans l'entraînement d'un ou d'une joueuse. Pour l'aider à exploiter au maximum son potentiel."