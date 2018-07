Cornet reine de Gstaad

Ce n'était "que" le tournoi de Gstaad et Alizé Cornet, en tant que tête de série n°1, était en quelque sorte la favorite de la semaine. Mais on peut comprendre l'émotion de la Française, ce dimanche, après sa victoire sur la Luxembourgeoise Mandy Minella (6-4, 7-6 [6]). Cornet décroche son sixième titre sur le circuit WTA, le premier depuis sa victoire à Hobart au tout début de l'année 2016. Qui vient surtout mettre un terme à une période difficile.

Sur un plan purement sportif, Cornet n'avait pas dépassé les quarts de finale avant cette semaine, en 15 tournois disputés, et elle restait notamment sur une élimination au 2e tour au Roland-Garros, et au 1er tour à Wimbledon. Mais il y a surtout eu cette affaire de "no-shows", qui aurait pu lui valoir une suspension, et qui lui a forcément empoisonné l'esprit entre fin janvier, le moment où son cas a été rendu public, et le mois de mai, où elle sera blanchie par l'ITF. Entre temps, elle a continué à jouer sur le circuit, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, tout en se retirant de l'équipe de France de Fed Cup.

Mais voilà le sourire de retour sur le visage de Cornet, qui n'a perdu aucun set de la semaine, en éliminant successivement Silvia Soler-Espinosa (6-2, 6-2), Conny Perrin (6-3, 6-3), Samantha Stosur (6-3, 7-6 [2]) et Eugenie Bouchard (7-6 [5], 1-0 Ab.), avant cette finale contre Minella (32 ans, 226e), à qui elle aura livré une bataille de plus de deux heures. Après avoir manqué deux balles de match à 6-5 dans le deuxième set, elle devra sauver deux balles de set dans le tie-break suivant, avant de l'emporter. Cornet peut exulter, elle sera lundi prochain autour de la 34e place mondiale, pas très loin d'une place de tête de série pour l'US Open.