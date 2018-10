Vainqueur du Masters féminin, Elina Svitolina est logiquement la grande bénéficiaire du dernier classement WTA. L’Ukrainienne progresse en effet de trois places pour apparaître au quatrième rang.

Le podium reste en revanche inchangé, Simona Halep, absente à Singapour, devançant toujours Angelique Kerber et Caroline Wozniacki. Naomi Osaka et Sloane Stephens apparaissent aux 5e et 6e rangs, devant Petra Kvitova.