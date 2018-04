Classement WTA: Stephens parmi le gratin, Garcia reste placée

Victorieuse du tournoi de Miami ce samedi, Sloane Stephens fait sa première apparition dans le Top 10 féminin cette semaine, elle qui en 2017 pourtant avait fait sensation en s’adjugeant l’US Open.

Voilà l’Américaine de 25 ans 9e mondiale, devant les Petra Kvitova (10e), Angelique Kerber (11e) et Daria Kasatkina (12e). La finaliste malheureuse en Floride, la Lettone Jelena Ostapenko, conservant pour sa part sa 5e place dans le sillage des Caroline Wozniacki (2e), Garbine Muguruza (3e) et Elina Svitolina (4e) et bien loin de la patronne Simona Halep.

Caroline Garcia, elle, est septième, entre Karolina Pliskova et Venus Williams.