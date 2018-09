Classement WTA: Garcia joue gros

Deux petits changements dans le Top 10 du classement WTA ce lundi. Battue en finale à Tokyo par Karolina Pliskova, Naomi Osaka perd une place (8e) au profit de... Pliskova (7e), tandis que Julia Goerges remonte à la 10e place, au détriment de Jelena Ostapenko (12e).

Côté Français, Caroline Garcia est toujours 4e, derrière Simona Halep, Caroline Wozniacki et Angelique Kerber. Mais la Lyonnaise entame la défense de ses titres à Wuhan et Pékin, et remet ainsi en jeu 800 points dès cette semaine.

Du côté des autres Bleues, Alizé Cornet (35e), Kristina Mladenovic (48e) et Pauline Parmentier (49e) perdent toutes une place, alors que Fiona Ferro, quart-de-finaliste à Guangzhou, se rapproche du Top 100 (114e, +10).