Classement WTA: Garcia dégringole

Quatrième au classement WTA il y a encore deux semaines, Caroline Garcia poursuit sa dégringolade. Éliminée dès les huitièmes de finale à Pékin, la Française, tenante du titre, recule en effet cette fois de huit places pour émarger au 16e rang. Mauvaise opération également pour Alizé Cornet, qui perd cinq places et n’est plus que 44e, Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier pointant en 48e et 49e positions.

En haut du classement, Simona Halep trône toujours à la première place mais voit Caroline Wozniacki se rapprocher, la Danoise ne comptant plus que 931 points de retard contre 2491 lundi dernier. Si Angélique Kerber est toujours troisième, Naomi Osaka, demi-finaliste à Pékin, progresse de deux rangs et récupère la quatrième place devant Elina Svitolina et Karolina Pliskova. A noter enfin l’arrivée dans le Top 10 de Kiki Bertens.