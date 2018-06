Classement WTA: Garcia au plus haut, Mladenovic dégringole

Lauréate à Roland-Garros, Simona Halep (7970 points) est évidemment plus que jamais numéro une mondiale. La Roumaine a en effet conforté son rang avec désormais plus de 1200 points d’avance sur Caroline Wozniacki (6745 points), Garbine Muguruza complétant le podium avec 6550 points.

Dans leur sillage, suivent Sloane Stephens (5463 points), finaliste à Paris et qui progresse de six places, et Elina Svitolina (5205 points) puis Caroline Garcia (4970 points), désormais sixième et qui occupe son meilleur classement en carrière malgré son échec au troisième tour Porte d'Auteuil.

A l’inverse, Jelena Ostapenko, titrée l’an dernier et éliminée dès le premier tour cette année, sort du Top 10 pour se retrouver 12e et Kristina Mladenovic, elle aussi défaite dès son entrée en lice, recule de 23 places pour émarger au 54e rang, désormais devancée par Alizé Cornet, 41e après un recul de sept places.