Birmingham: Mladenovic réussit son entrée

Pour son premier tournoi sur gazon de la saison, Kristina Mladenovic a franchi le 1er tour à Birmingham.

La Française, opposée à la Tchèque Katerina Siniakova (40e mondiale), s'est imposée en trois manches après un début de match difficile (1-6, 6-2, 6-4).

Mladenovic, qui met fin à une série de trois défaites consécutives, aura fort à faire au prochain tour contre Karolina Pliskova ou Magdalena Rybarikova.

.@KikiMladenovic complete the comeback to win at the #NatureValleyClassic!



defeated Siniakova 1-6, 6-2, 6-4! pic.twitter.com/W9k4CDMN85