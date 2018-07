C'est donc dans son jardin de Wimbledon, et finalement avec une certaine logique, que Serena Williams reverdit enfin. Engagée dans sa seconde carrière, après la naissance de son premier enfant, l'ex-n°1 mondiale retrouve le dernier carré du Championship - sa 11e demi-finale à Londres ! - après avoir dominé non sans mal l'Italienne Camila Giorgi en 3 manches accrochées et 1h43 de jeu (3-6, 6-3, 6-4).