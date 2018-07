Ce n’était pas forcément le Français qu’on attendait le plus, mais c’est bien Benoît Paire qui réussit la plus belle performance du clan tricolore depuis le début de ce Wimbledon 2018. Dans la foulée de derniers mois intéressants, le 47e joueur mondial a dompté Denis Shapovalov, 25e au classement ATP. Et une fois n’est pas coutume, c’est lui qui, après avoir perdu la première manche 6-0, a fait sortir le Canadien de 25 ans de son match, pour l’emporter en quatre sets (0-6, 6-2, 6-4, 7-6). On vous le jure, Paire a gagné sur l’attitude.

Au début du deuxième set, il a fait le choix de se mettre à hurler sur le moindre point gagné. C’est étrange, mais c’est Paire. Et qui mieux qu’un torturé du ciboulot pour savoir comment entrer dans la tête d’un autre fêlé ? Même si on sait que rien n’est jamais acquis avec lui, il y a de quoi être heureux de voir Paire maintenir une forme de régularité. A Roland-Garros, déjà, sa défaite en cinq sets face à Kei Nishikori (au deuxième tour) était pleine d’espoirs. Il ne balançait pas la balle en tribune, il ne fracassait pas sa raquette dans tous les coins du court…

Simon: "Respire, reprends-toi, pose ton jeu"

Un gros morceau l’attend en 16e de finale, en l’occurrence Juan Martin Del Potro. Espérons le même type de match que contre le Japonais. A nouveau, il n’aura rien à perdre, mais la marche s’annonce un voire deux crans au-dessus. L’autre vainqueur français du jour, c’est Gilles Simon, victorieux de Matteo Berretini (6-3, 7-6, 6-2). "Je perdais le fil au deuxième set, j’ai réussi à faire l’effort pour rester solide et le gagner, analyse le Niçois sur beIN SPORTS. Après, c’était plus tranquille. Il y a des jours comme ça, je me sentais assez nerveux… Je sentais que si je le laissais sortir, ce serait carnaval. Je me suis dit ‘Respire, reprends-toi, pose ton jeu et ça va aller.’"

C’est moins bien allé pour Julien Benneteau, Stéphane Robert et Pierre-Hugues Herbert, tous les trois battus par Frances Tiafoe (4-6, 6-3, 6-4, 6-2), Matthew Ebden (6-3, 7-6, 4-6, 6-1) et Alex De Minaur (6-2, 6-7, 7-5, 6-3). En plus de Paire et Simon, il ne reste donc plus que Gaël Monfils, Adrian Mannarino et Kristina Mladenovic en lice pour les Bleus. Du côté des favoris, le seul grand perdant du jour se nomme Marin Cilic. Alors qu’il menait deux sets à rien mercredi soir contre Guido Pella, le Croate (cinquième joueur mondial, tête de série n°3) a perdu en cinq manches (3-6, 1-6, 6-4, 7-6, 7-5). Rafael Nadal et Novak Djokovic ont respectivement disposé de Mikhail Kukushkin (6-4, 6-3, 6-4) et Horacio Zeballos (6-1, 6-2, 6-3).