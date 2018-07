La quinzaine de Wimbledon est déjà terminée pour Caroline Garcia. Tête de série n°6, la Française a pris la porte dès son entrée en lice, mardi à Londres, battue par une Belinda Bencic plus accrocheuse et surtout plus précise. Deux sets (7-6, 6-3) et à peine plus d’une heure et demie (1h35’) ont suffi à la Suissesse pour cueillir la n°1 tricolore, vraiment dans un jour sans.

Un brutal coup d’arrêt pour la native de Saint-Germain-en-Laye, qui n’avait plus quitté un tournoi du Grand Chelem au premier tour depuis l’Open d’Australie 2016. Sur ses sept derniers Majeurs, elle avait même toujours atteint le troisième tour. Comment expliquer ce couac, qui laisse déjà Kristina Mladenovic comme la seule représentante bleue dans le tableau féminin ?

D’abord par une entame complètement manquée. Caroline Garcia a effectivement perdu son service d’entrée et s’est retrouvée menée 3-1. Si elle a su revenir à hauteur en débreakant rapidement, la perte du tie-break (7-2) lui a visiblement mis un group coup derrière la tête. Elle a ensuite commis trop de fautes directes (24 au total) et s’est désunie dans la deuxième manche. A oublier.