Mieux ou pas mieux, telle est la question. Difficile à dire, à voir l’air terriblement pensif d’Adrian Mannarino au filet, attendant la poignée de main de Roger Federer pour le féliciter après sa sixième victoire en autant de matches face au Français… En sept ans, on dirait quand même que c’est moins pire. En 2011, au troisième tour, "Manna" avait pris 6-2, 6-3, 6-2. Cette année, en huitièmes de finale (un tour de plus, déjà), il a certes encaissé un 6-0 dans le premier set qui nous a tous fait très peur. Mais il s’en sort finalement avec un 6-0, 7-5, 6-4.

"Le deuxième set était intéressant et crucial pour lui, résume Roger Federer, toujours aussi cool et analytique à sa sortie du court, sur beIN SPORTS. Cette manche a été difficile, il a eu plus de chances qu’au début de la rencontre et aurait pu la gagner, ça n’aurait pas été le même match…. C’est super pour moi d’avoir gagné le premier set aussi vite, de prendre l’avantage comme ça. Je savais qu’il serait meilleur après, et il l’a montré." Mannarino a subi ce qu’on pourrait appeler la spéciale "Rodgeur", et pas seulement contre les Français : le break juste avant de servir pour le set, ou pour le match.

"On fait comme on peut"

C’est arrivé lors des deux dernières manches, à 5-5 dans le deuxième puis à 4-4 dans le troisième. Désormais, Roger Federer pense à la suite, et il en a l’habitude. "Tout dépend de qui on joue, certains sont meilleurs que les autres, philosophe-t-il pour la BBC. Comment on dort aussi, parfois on est nerveux, on a de la chance sur les balles de break… Quand on est face à de meilleurs joueurs, on joue mieux parce qu’on n’a pas beaucoup d’options. On fait comme on peut." Gagner 20 tournois du Grand Chelem avec les moyens du bord, c’est un concept.

Pas sûr que Mannarino soit d’une oreille très attentive à ce discours, en tout cas pas dans l’immédiat. Le n°2 français (26ème mondial, alors que Lucas Pouille est 19e) doit surtout ruminer ces trois balles de break dans le troisième set. Alors qu’il avait dû en sauver six dans le deuxième (craquant sur la septième) sans s’en procurer une seule, c’est lui qui a obtenu les trois premières dans la troisième manche à 4-3 en sa faveur. On connaît donc la suite. Au final, 44 coups gagnants contre 18, 90% de premières balles contre 55%. Bonjour, merci, au revoir. Et difficile d’en vouloir, franchement, à Mannarino.