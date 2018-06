Suivez tous les matchs en direct, des magazines, des interviews et des reportages inside. Au programme, suivez plus de 9 heures d’antenne quotidiennes avec le multiplex sur beIN SPORTS 3 et tous les matchs à vivre en intégralité sur les 7 canaux beIN SPORTS MAX.

Votre magazine CENTRE COURT avant et après chaque match sur beIN SPORTS 3

Chaque jour*, retrouvez dès 12h en direct de Wimbledon l’émission Centre Court présentée par Mary PATRUX. Elle sera accompagnée de Tatiana GOLOVIN et de l’équipe de consultants beIN SPORTS. Elles présenteront aux abonnés les rencontres du jour, assureront la continuité entre les matchs et recevront de nombreux invités.

Et dès la fin de la journée, à partir de 21h, rendez-vous pour 45 minutes d’émission avec l’équipe d’experts tennis beIN SPORTS pour débriefer des matchs et des moments forts de la journée.

Toutes les rencontres en direct en compagnie des journalistes et consultants tennis beIN SPORTS

De 12h30 à 21h, retrouvez Frédéric VIARD , Lionel BUTON et Thibault LE ROL accompagnés des consultants de la chaîne Séverine BELTRAME, Tatiana GOLOVIN, Sébastien GROSJEAN, Lionel ROUX et Fabrice SANTORO en direct du All England Lawn Tennis and Croquet Club pour faire vivre aux abonnés le mythique tournoi du grand Chelem.

Et tout au long de la compétition, Charlotte GABAS plongera les téléspectateurs dans les coulisses de Wimbledon avec de nombreux reportages et interviews.