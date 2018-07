Une nouvelle fois encore loin de lever tous les doutes à son sujet, Novak Djokovic (n°12), qui restait sur 2 premiers tours négociés en 3 sets, est parvenu à décrocher sa qualification pour un 11e huitième de finale à Wimbledon en dominant en fin de journée, ce samedi, le héros local Kyle Edmund. La tête de série n°21 avait pourtant réussi à s'emparer de la première manche face à l'ex-n°1 mondial, avant de s'incliner (4-6, 6-3, 6-2, 6-4) après près de 3 heures de jeu (2h54).

