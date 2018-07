Comme Gaël Monfils, éliminé la veille par Kevin Anderson (6-7 [4], 6-7 [2], 7-5, 6-7 [4]), Gilles Simon, l'autre Français encore en lice au stade des 8e de finale, pourra nourrir de gros regrets après sa défaite ce mardi, à Wimbledon, face à Juan Martin Del Potro (7-6 [1], 7-6 [5], 5-7, 7-6 [5]).

A first #Wimbledon quarter-final since 2013 @delpotrojuan beats Gilles Simon 7-6(1), 7-6(5), 5-7, 7-6(5) to set up a blockbuster last eight encounter with Rafael Nadal... pic.twitter.com/rWBNMV1R9j