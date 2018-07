Wimbledon - Lionel Roux : « Wawrinka, habité par l’amour du jeu »

On parle toujours de Roger Federer mais en commentant le match de Stan Wawrinka face à Grigor Dimitrov (tête de série n°6), on avait l’impression que c’était un gamin de 20 ans qui entrait sur le Central et qui prenait toujours autant de plaisir à accrocher son premier top 10 sur gazon. Alors que le Suisse en a aujourd'hui 33.

Après l’avoir suivi depuis son retour et notamment au tournoi de Marseille, où il perd après un abandon au premier tour, on sent un Wawrinka toujours habité par l’amour du jeu.



Aujourd’hui, le 224ème mondial a toujours cette « banane », et quand il gagne la deuxième manche face à Dimitrov, il se retourne vers son clan comme s’il avait gagné le tournoi. L’euphorie habite à nouveau l’homme aux trois Grands Chelems. C’est un régal de voir un mec qui a autant gagné et qui prend toujours autant de plaisir à jouer sur le Central.

N’étant plus tête de série, Stan n’est plus protégé au tirage au sort. Il ne gagnera certainement pas le tournoi mais l’attitude y est, et c’est un beau message envoyé aux jeunes générations.



La belle victoire de Wawrinka :