Wimbledon - Lionel Roux : « Un vrai virage pour Gaël Monfils »

Ce match entre Gaël Monfils et Richard Gasquet, c’était un petit choc. Comme l’a dit Fred Viard, un match « pop corn » entre deux joueurs qui font partie de la même génération, qui ont partagé plein de choses. On peut voir qu’aujourd’hui, le gazon a quand même changé car on a un joueur comme Richard qui a, intrinsèquement, tous les coups pour bien jouer sur gazon et, sur le papier, pour battre Gaël. Ça veut dire un jeu porté vers l’avant, où il est capable de slicer, de faire du service-volée, de jouer en deux-trois coups de raquette.

Et on voit que Gaël, même s’il a longtemps été allergique au gazon, est capable de réaliser de jolies choses. Avec le soleil - il fait très chaud ici - la balle rebondit un peu plus donc il a réussi, avec ses grandes frappes liftées, à repousser Richard qui n’a pas réussi à garder le jeu bas justement sur cette surface.



Mais c’est aussi ça l’évolution du jeu sur gazon qui a ralenti un peu et qui permet à tous les joueurs désormais de s’exprimer, dont Gaël qui n’a pas un jeu conçu a priori sur le gazon. Je trouve qu’il a fait un match vraiment plein. Cela fait quinze ans qu’il le répète qu’il a du mal à se déplacer et à bien jouer ici. Mais c’était vraiment un match convainquant, c’est une vraie belle victoire que de battre Richard sur gazon, surtout en trois sets.

Ce qui est intéressant, c’est qu’on a l’impression qu’il fait un peu du « bourrage de crâne ». Maintenant, il essaie de se convaincre qu’il adore le gazon. Il arrive à bien se conditionner mentalement. Il a fait l’effort, tout au long de cette partie, d’avoir un jeu constant et à repousser Richard en le maintenant très loin de sa ligne de fond de court. Il a fait le jeu et il ne s’est pas frustré.

Roux : « Pas de pression pour Gaël ! »

Il maîtrise mieux son jeu parce que, mentalement, il a décidé d’essayer de prendre du plaisir. C’est toujours plus facile après une victoire probante mais il a confirmé aimer de plus en plus jouer sur cette surface. Alors que sur les années précédentes, il venait et il marchait un peu sur des œufs. Il a aussi des appuis toujours forts donc il est quand même tombé deux-trois fois hier (lundi).

Il a chuté sur des contre-pieds mais cela ne l’a pas déstabilisé et frustré outre mesure. Il est rentré dans ce match avec un service et un coup droit très agressifs. S’il est capable d’aller loin ? On ne sait jamais avec Gaël, dans sa tête, c’est parfois un peu les montagnes russes. Mais battre Richard en trois sets, ça doit lui donner l’envie et la confiance pour aller plus loin.

Là, il affronte Lorenzi au prochain tour donc c’est largement jouable. Il est arrivé sans beaucoup d’ambitions, contrairement à la terre battue, il a une forme de détachement par rapport à Wimbledon et pas forcément de pression. Mais, en même temps, il met les bonnes intentions. C'est peut être cela le secret pour Gaël : ne pas avoir de pression. Je me dis qu’il peut aller loin, même si je n’ai pas regardé plus loin son tableau. Il a effectué un vrai virage dans l’intention de ce qu’il veut mettre sur le court sur cette surface !