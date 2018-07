Wimbledon - Lionel Roux : "Pour vaincre Serena, il faut la faire courir"

"Face à Serena Williams, ce sera un vrai défi pour elle. A la fois un honneur et un défi contre la plus grande championne du circuit et ancienne numéro 1 mondiale. C’est pour ce genre de match qu’on s’entraîne et je sais que Kristina aime ce type de rencontre un peu « popcorn, champagne » sur le Central. C’est un match que tout le monde attend. Le public s’interroge sur la capacité de Serena à gagner à nouveau un Grand Chelem, et égaler le record du nombre de Majeur remporté (23 pour l’Américaine, 24 pour Margaret Court).

Côté tricolore, Kristina Mladenovic est la dernière représentante française. Ce match peut déclencher plein de choses chez elle. Depuis presque un an, elle galère un peu et ne parvient pas à retrouver son niveau de jeu. Elle reste actuellement sur deux belles victoires. Au vu de son match précédent, face à l’Allemande Tatjana Maria qui est une joueuse au style atypique, elle peut surprendre.

Elle ne doit pas rentrer dans la confrontation de puissance contre Serena. Au contraire, avec sa bonne main, elle doit varier, effectuer des amorties, des balles courtes, venir au filet… Pour vaincre Serena, il faut la faire courir. Si elle parvient à mettre en place cette tactique, elle pourra contrer la puissance de l’Américaine en se montrant plus rusée."

La victoire de Kristina Mladenovic contre Tatjana Maria