Wimbledon - Lionel Roux : « Dommage de laisser mourir la Coupe Davis »

C’est un thème hors Wimbledon mais qui tient à coeur à Lionel Roux : la petite guerre entre l’ATP et l’ITF, avec la validation de l’ATP du projet « World Team Cup ». Une initiative arrêtée en 2012. La Fédération Australien, en accord avec ses tournois en début d’année a décidé de relancer cette épreuve et la mettre en tout début d’année civile. Une compétition qui devrait voir le jour en 2020, après l’aménagement du calendrier et la tournée australienne.

Les règles sont simples, ce sont des matchs par équipe sous un format où il y en aura 24 au départ. Le problème qui se pose est que cette nouvelle compétition entre en concurrence avec la nouvelle réforme que l’ITF veut mettre en place avec la Coupe Davis.

Et les joueurs dans tout ça ?

Et bien dans les vestiaires, on discute. Un joueur comme Lucas Pouille est assez effondré que les instances de l’ITF prennent cette orientation pour la Coupe Davis. Une ITF en contradiction avec l’ATP, qui écoute bien plus les joueurs du circuit.

Nous arrivons à un virage important du tennis mondial, il faut que l’ITF et l’ATP arrivent à se mettre d’accord, et que les joueurs fassent part de leur mécontentement. Il serait dommage de laisser mourir la Coupe Davis, une compétition qui donne envie aux enfants de jouer au tennis. Cela leur permet de voir jouer de grands joueurs à côté de chez eux, au lieu d’avoir des matchs au fin fond du Monde, en Asie ou en Australie, ce n’est pas la même chose.