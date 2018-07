Wimbledon - Lionel Roux : « Djokovic, de mieux en mieux »

"On retrouve un Novak Djokovic qui va de mieux en mieux, qui monte en puissance, à l’image de son match face à Karen Kachanov. Ils se sont vraiment rendus coup pour coup, un vrai match de boxe en fond de court. Le Serbe a plutôt été à l’aise sur ses points forts comme le retour et son abattage de fond de court. Cependant, je le trouve un peu nerveux. Ses mimiques montrent qu’il est impatient de retrouver son niveau. Il faudra voir dans un match où il sera un peu plus accroché, si la pression lui fera baisser son niveau de jeu.



J’attends de voir plus sa demi-finale que son quart de finale face à Nishikori, où le Serbe mène largement face au Japonais (aucun match sur gazon). Physiquement, Djoko bouge bien, il a retrouvé tous ses déplacements latéraux où il retourne bien.



Dans la tête aussi, ça va mieux, à l’image de son match face à Kyle Edmund où Djoko perd le premier set. Il a vite repris la main sur le match, en jouant un peu plus long, et en servant un peu mieux.



J’ai juste un petit point d’interrogation sur sa frustration dans certaines périodes. Mais il n’a jamais été emmené trop loin dans sa frustration. On sent que ça l’énerve et que ça l’agace. On n’a pas encore retrouvé le Djoko serein, et sûr de ses forces.



Je pense qu’il a besoin d’une grosse victoire référence pour lui permettre de retrouver le calme qu’on lui connait."