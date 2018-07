Wimbledon - Lionel Roux : « Des matchs extraordinaires »

" Rafael Nadal et Juan Martin Del Potro ont offert un vrai cadeau aux amoureux du tennis. C’était un match grandiose avec des points gagnants de dingue et dans tous les sens. L’Espagnol a été d’une grande science tactique pour contrer la puisse de l’Argentin. En plus de cela, des plongeons, des pertes d’appuis, ce qui donne un peu de dramaturgie.



En détestant tellement la défaite, Rafa arrive à se sublimer dans les moments importants parce qu’en face il avait un client. Hier on parlait de test, et face à Del Potro, il l’a vraiment passé. On pensait ce dernier un peu fatigué après son match face à Gilles Simon, mais finalement il a réussi à mener 2 sets à 1. On a assisté à un vrai match de grands champions, de grands Seigneurs sur le court. Il faut un vainqueur et à l’image de la balle de match où Nadal fait son service volé, avec Del Potro qui tombe et l’Espagnol le relève. Pour un grand match de tennis, il faut deux grands joueurs et ce mercredi j’ai assisté à une rencontre avec un niveau de jeu dingue.



Un Anderson monstrueux

Même si Roger Federer était chez lui et archi-favori, il y a toujours des adversaires qui veulent te battre. Ils essayent à chaque fois de faire sortir Federer mais souvent ils échouent. Mais cette fois, Kevin Anderson a réussi son pari. Pourtant c’est le Suisse qui menait 2 sets à rien, se procurant même une balle de match. Anderson y a cru jusqu’au bout. Il a été monstrueux en ne laissant pas jouer Federer, avec une attitude admirable. On pensait qu’au moment de conclure le Sud-Africain allait être un peu nerveux, mais pas du tout. Il y va, il continue et gagne ce match.

Alors maintenant reste à savoir s’il va réussir à redescendre sur terre après cette immense victoire. Et justement, son entraîneur Brad Stine voit grand pour son poulain en lui disant : « Tu as gagné un match dingue, mais on peut encore gagner le tournoi. »

Après des matchs interminables et extraordinaires, les deux joueurs vont pouvoir récupérer avant de peut-être se retrouver en finale dimanche.