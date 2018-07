Wimbledon - Lionel Roux : "Beaucoup de joueurs de plus de 30 ans"

« Aujourd’hui quand on regarde le circuit ATP, on remarque qu’il y a énormément de joueurs de plus de 30 ans. Alors qu’à une certaine époque, il n’y en avait pas ou très peu. Avant, beaucoup de joueurs s’arrêtaient entre 28 et 30 ans. La raison de cette retraite repoussée est due à une professionnalisation du tennis. Les joueurs sont accompagnés quotidiennement d’un staff plus étoffé avec des préparateurs physiques, des kinés et des ostéopathes. Ces personnes sont là pour prévenir et éviter toutes les petites blessures qui peuvent précipiter la fin d’une carrière au haut niveau.



À 36 ans, un joueur comme Roger Federer a beaucoup insisté sur le travail foncier avec Pierre Paganini, son préparateur physique. Beaucoup de joueurs sont très staffés, avec deux à quatre personnes autour d'eux tous les jours.



A mon époque, je voyageais avec mon coach ou seul lors des tournois. Il n’y avait que les meilleurs comme Sampras, Edberg, ou encore Agassi qui se permettaient d'avoir un staff avec eux. Aujourd’hui, avec le « Price Money » qui a considérablement augmenté, je ne vois pas un joueur voyagé au minimum avec son coach et son préparateur. Les joueurs ne sont plus de simples joueurs de tennis mais de vrais athlètes avec une mécanique qu’il faut entretenir.»