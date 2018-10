Il est donc possible de modifier certaines règles, certaines traditions à Wimbledon. Dès la saison prochaine, un tie-break sera joué au cinquième set chez les hommes et au troisième set chez les femmes. Mais pas à 6-6, comme c'est généralement le cas, mais à 12-12. C'est la décision prise par les organisateurs, qui ont cherché "un équilibre équitable pour permettre aux joueurs d'avoir l'opportunité de terminer le match sur un avantage, tout en gardant la certitude que le match se terminera dans un délai acceptable."

Plus que l'historique Mahut-Isner de 2010 (11h05 de jeu, 70-68 au cinquième set), c'est sans doute le déroulement du tournoi 2018 qui a amené cette modification. En demi-finale, Anderson, après sa victoire 13-11 au cinquième contre Federer en quarts de finale, s'était imposé 26-24 au dernier set contre Isner. La rencontre s'était terminée à 20h, et la seconde demi-finale, Nadal-Djokovic, la plus attendue par les spectateurs et les diffuseurs, avait dû être interrompue le vendredi soir. Le Serbe n'avait pas eu de jour de repos avant la finale, mais il a tout de même pris le dessus sur un Anderson éreinté par ses 11 heures de jeu en quarts et demies.

Le record de Mahut-Isner ne sera donc jamais battu, probablement. Ou alors ce sera à l'Open d'Australie ou Roland-Garros, les deux derniers tournois à autoriser ce format possiblement à rallonge. L'US Open a instauré depuis bien longtemps (1970) le jeu décisif au cinquième set, à 6-6. Quant à la Coupe Davis, elle a pris un virage encore plus radical, avec un basculement vers des matches en trois manches.