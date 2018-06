Wimbledon - Gasquet et Monfils ont rendez-vous

Pour la cinquième fois de leur carrière, Richard Gasquet et Gaël Monfils ont rendez-vous à l’échelle majeure. C’est la première fois en revanche que les deux Français s’affronteront dans le jardin de Wimbledon et surtout d’entrée de tournoi ! Un clin d’œil du sort qui a du reste réservé un premier tour londonien compliqué à Benoît Paire, promis à un Andy Murray sur le retour.

Jérémy Chardy devra lui en découdre avec Denis Shapovalov, Pierre-Hugues Herbert avec Mischa Zverev, Gilles Simon avec Nikoloz Basilashvili, Lucas Pouille avec Denis Kudla, Julien Benneteau avec Marton Fucsovics et Adrian Mannarino avec Christian Garin. Cela sans oublier les Bleus sortis des qualifications. Les Stéphane Robert, Benjamin Bonzi et Grégoire Barrère qui se mesureront respectivement à Albert Ramos, Lukas Lacko et Stefanos Tsitsipas.

NOTABLE FIRST ROUNDS - GENTLEMEN'S SINGLES



Gael Monfils vs Richard Gasquet

Stan Wawrinka vs Grigor Dimitrov

Dominic Thiem vs Marcos Baghdatis

Andy Murray vs Benoit Paire

Daniil Medvedev vs Borna Coric#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2018

Chez les dames, pas de traitement de faveur non plus pour les émissaires tricolores. Si Kristina Mladenovic s’en tire plutôt bien avec Anna Karolina Schmiedlova pour première adversaire, Caroline Garcia entrera dans le vif du sujet face à Belinda Bencic. Et Alizé Cornet de se voir opposée à Dominika Cibulkova. Pauline Parmentier, elle, n’aura pas la partie facile non plus contre Taylor Townsend.

NOTABLE FIRST ROUNDS - LADIES' SINGLES



Angelique Kerber vs Vera Zvonareva

Monica Niculescu vs Naomi Osaka

Belinda Bencic vs Caroline Garcia

Alize Cornet vs Dominika Cibulkova

Svetlana Kuznetsova vs Barbora Strycova

Donna Vekic vs Sloane Stephens#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2018

Les quarts potentiels du tableau masculin:

Roger Federer vs Kevin Anderson

Marin Cilic vs Grigor Dimitrov

Dominic Thiem vs Alexander Zverev

Rafael Nadal vs Juan Martin Del Potro

Les quarts potentiels du tableau féminin:

Simona Halep vs Petra Kvitova

Garbine Muguruza vs Caroline Garcia

Karolina Pliskova vs Sloane Stephens

Elina Svitolina vs Caroline Wozniacki