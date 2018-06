Wimbledon 2018 : Tirage très compliqué pour les Français !

Le tirage au sort du tournoi de Wimbledon vient d’avoir lieu. Et les Français n’auront pas un premier tour facile. Richard Gasquet affrontera Gael Monfils, et Benoit Paire jouera face Andy Murray. De son côté, le tenant du titre Roger Federer affrontera Dusan Lajovic.

On notera également les matches entre Dominic Thiem et Marcos Baghdatis et entre Stan Wawrinka et Grigor Dimitrov. Rafael Nadal affrontera Dudi Sela pour son tour de chauffe. Roger Federer se mesurera à Dusan Lajovic.

Les quarts potentiels:

Roger Federer vs Kevin Anderson

Marin Cilic vs Grigor Dimitrov

Dominic Thiem vs Alexander Zverev

Rafael Nadal vs Juan Martin Del Potro

NOTABLE FIRST ROUNDS - GENTLEMEN'S SINGLES



Gael Monfils vs Richard Gasquet

Stan Wawrinka vs Grigor Dimitrov

Dominic Thiem vs Marcos Baghdatis

Andy Murray vs Benoit Paire

Daniil Medvedev vs Borna Coric

NOTABLE FIRST ROUNDS - LADIES' SINGLES



Angelique Kerber vs Vera Zvonareva

Monica Niculescu vs Naomi Osaka

Belinda Bencic vs Caroline Garcia

Alize Cornet vs Dominika Cibulkova

Svetlana Kuznetsova vs Barbora Strycova

Donna Vekic vs Sloane Stephens