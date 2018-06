Têtes de série: Une fleur pour Serena Williams

A Wimbledon, le classement seul ne suffit pas pour les têtes de série. c'est le seul Grand Chelem qui agit ainsi. Les organisateurs ont donné le détail des têtes de série pour l'édition 2018 et chez les femmes, si Simona Halep conserve sa première place, c'est bien loin qu'une modification a été effectuée. Ainsi, derrière Maria Sharapova 24e mondiale et tête de série 24, on retrouve une certaine Serena Williams 183e mondiale (un classement dû à son arrêt maternité) mais tête de série 25. Avec un tel palmarès, ce choix n'est pas le plus discutable !

Du côté des Françaises, Caroline Garcia est tête de série numéro 6.