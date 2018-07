Serena s'offre sa 10e finale ! 

Alexis Olympia Ohanian (9 mois) peut être fière de sa championne de maman. Serena Williams (36 ans) s'offre sa première finale de Grand Chelem depuis son retour sur les courts après la naissance de son premier enfant. L'Américaine domine ce jeudi, sur le Centre Court de Wimbledon, l'Allemande Julia Georges (n°13) en 2 manches (6-2, 6-4) et 1h10 de jeu.

Une victoire synonyme de 10e finale sur le gazon londonien pour la septuple lauréate du Championship, appelée à retrouver samedi pour la conquête d'un nouveau titre du Grand Chelem une autre Allemande, Angelique Kerber (n°11), qu'elle avait dominée il y a 2 ans. Au même stade du tournoi.

Pour un 24e Majeur...

La cadette des sœurs Williams, suite à cette première grossesse, n’avait pu défendre l’an dernier sa double couronne (2015, 2016) sur les courts du All England. Mais force est de constater que si elle n’a pas renoué avec son meilleur niveau, le niveau de ses concurrentes – et l’hécatombe parmi les têtes de série lors de cette édition en atteste – lui permet de ne pas avoir à puiser dans ses ressources, pourtant assurément moindres aujourd’hui.

Une Serena en totale maîtrise durant deux manches sans accroc, à l’image de ce service impérial, sur première comme deuxième balle, qui lui aura permis d’accélérer à sa guise. D’abord avec cette série de quatre jeux de rang pour empocher le premier set. Mais pour n’offrir surtout aucune balle de break à Georges. Jusqu’à cet accès de fébrilité au moment de conclure, pour permettre à son adversaire de revenir à 4 jeux à 5 dans le second set ; une alerte sans conséquence.

"Je ne sais même pas vraiment comment je me sens…", avouait à chaud, à sortie du court, la 181e joueuse mondiale (*), avant de rappeler : "Je pouvais à peine marcher jusqu'à ma boîte à lettres après mon accouchement." Ses retrouvailles avec Kerber ? "La dernière fois que je l'ai jouée, c'était ici en finale. J'ai regardé un peu ses matches et elle a très bien joué dans sa partie de tableau. Quoi qu'il arrive, je sais que c'est un extraordinaire effort qui m'attend." Le plus grand exploit de sa carrière, à savoir la conquête d’un 24e titre du Grand Chelem (qui égalerait le total de Margaret Court), sera à ce prix pour Super Maman.

--------------------------------------------

(*) Déjà assurée de grimper jusqu’au 28e rang mondial en sa qualité de finaliste, Serena pourrait pointer à la 19e place du classement WTA si elle s’impose samedi.