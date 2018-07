C'est donc dans son jardin de Wimbledon, et finalement avec une certaine logique, que Serena Williams reverdit enfin. Engagée dans sa seconde carrière, après la naissance de son premier enfant, l'ex-n°1 mondiale retrouve le dernier carré du Championship - sa 11e demi-finale à Londres ! - après avoir dominé non sans mal l'Italienne Camila Giorgi en 3 manches accrochées et 1h43 de jeu (3-6, 6-3, 6-4).

Contrainte au forfait en 8e de finale du dernier Roland-Garros, l'Américaine aura en fait été longtemps menée, ne réussissant à faire basculer la rencontre qu'à l'entame de la 3e manche débutée par un break décisif, dont Giorgi ne se remettra pas. La septuple lauréate du tournoi, qui reste sur deux victoires finales dans la capitale anglaise (2015, 2016) et enchaîne ici une 19e victoire de rang, tentera d'atteindre une nouvelle finale (la 10e de sa carrière) face à Julia Georges (n°13).

L'Allemande, qui disputait le premier quart de finale en Grand Chelem de sa carrière et n'avait jamais dépassé le 3e tour à Wimbledon, a pris le meilleur sur la Néerlandaise Kiki Bertens (n°20) là aussi en 3 sets (3-6, 7-5, 6-1) et près de 2 heures de combat (1h57).