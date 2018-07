Robert se paie Ramos au premier tour

Stéphane Robert a franchi le premier tour de Wimbledon avec succès. Le Français, 158e joueur mondial, a facilement écarté l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas (7-6, 6-2, 6-1).

Arrivé dans le tableau final via les qualifications, il affrontera au deuxième tour le vainqueur de la rencontre entre l’Australien Matthew Ebden et le Belge David Goffin.

A 38 ans, le Tricolore réalise une grande performance, lui qui fait partie des plus vieux joueurs du tournoi avec Karlovic et Federer notamment. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il se qualifie pour le deuxième tour de Wimbledon. La première fois, c’était en 2013, et il avait été éliminé par son compatriote Benoît Paire.