Qualifs: Trois Français dans le tableau final, Bouchard aussi !

Les Français ont réussi un joli trois sur trois vendredi, au troisième et dernier tour des qualifications de Wimbledon.

Sur des matches déjà en trois sets gagnants - spécificité de ces ultimes matches en qualifications - Stephane Robert, Benjamin Bonzi et Gregoire Barrere ont respectivement pris le meilleur sur Luca Vanni (6-4, 3-6, 7-5, 6-1), James Ward (6-4, 6-2, 1-6, 6-0) et Stefano Napolitano (6-1, 7-6, 6-2). On note aussi le victoire d'Ernests Gulbis face à Lorenzo Sonego (6-2, 3-6, 6-4, 6-3).

Chez les dames, Eugenie Bouchard sera également du tableau final. En perdition depuis de longs mois, elle a battu Mariana Duque (6-3, 6-2), top 100 mondial (97e) alors que la Canadienne est elle retombée à la 191e place.