Pour Bartoli, Kyrgios sort la boîte à gifles !

Pour une fois, Nick Kyrgios n’avait pas bougé une oreille, ni provoqué aucun scandale, dont l’Australien est trop souvent coutumier. C’est parce qu’il a été la cible des critiques véhémentes de la part de Marion Bartoli que le dix-huitième joueur mondial a cru bon de sortir « la boîte à gifles ». Pour remettre l’ancienne championne française à sa place.

Il faut dire que Bartoli, depuis son poste de consultante pour la BBC, n’y avait pas été de main morte à l’heure de commenter les performances et surtout l’investissement dans son tennis de l’Australien, incapable à ses yeux de prétendre à une victoire finale dans un Majeur. "Son éthique de travail n'est tout simplement pas assez bonne pour gagner un Grand Chelem. Même s'il a tout le talent du monde, ce que je ne mets pas en doute, je ne le pense pas capable de remporter sept matches de suite", avait ainsi estimé tout de go la lauréate de Wimbledon 2013.

"It's pathetic. It seems like they can't grow up." @bartoli_marion says Nick Kyrgios and Gael Monfils do not have the right work ethic to win a Grand Slam.#6love6 live : https://t.co/cG7sYv98pW#Wimbledon #bbctennis pic.twitter.com/BQfRz4SyJ8