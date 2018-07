Ostapenko dans le dernier carré

Jelena Ostapenko a remis son tennis à l'endroit. Tenante du titre éliminée dès son entrée en lice à Roland-Garros le mois dernier, la Lettone est la première qualifiée pour les demi-finales de Wimbledon à la faveur de sa victoire ce mardi sur la Slovaque Dominika Cibulkova (7-5, 6-4) en 1h22.

