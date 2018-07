Nadal aime aussi l'herbe

Pas mal d’interrogations pesaient sur ce qu’était capable de nous offrir Rafael Nadal sur gazon. Dans la foulée de sa 11e victoire à Roland-Garros, la peur encore chevillée au corps après ses fameuses crampes à la main lors de sa finale face à Dominic Thiem, il lui semblait absolument impossible de songer à quoi que ce soit d’autre qu’à du repos. Il n’a d’ailleurs pas disputé le moindre match officiel en préparation, tout juste quelques exhibitions. Il s’est donc rassuré mardi sur le Centre Court, costaud devant Dudi Sela (6-3, 6-3, 6-2).

"L’important, ce n’est pas de savoir si j’ai des matches simples ou pas, c’est que je sois en deuxième semaine, a-t-il vite réagi, tout bronzé (limite cramé), sur beIN SPORTS. Toutes les victoires sont aussi importantes, même si c’est vrai que c’est mieux pour le corps…" Gagner en moins de deux heures (1h50’ exactement), c’est toujours mieux, oui. Solide au service - 74% de premières balles, 79% de points gagnés derrière la première et 55% derrière la seconde, contre 58%, 61% et 39% pour Sela – il a su se montrer réaliste sur les balles de break, les siennes comme celles de l’Israélien (6/14, seulement 1/4 pour Sela).

"Très important de commencer comme ça"

"C’est toujours super de jouer à Wimbledon, particulièrement sur le Centre Court, reprend le n°1 mondial (tête de série n°2) pour la BBC. Il y a des choses à améliorer, mais après un moment sans jouer sur herbe, c’est très important de commencer avec ce type de succès. Je suis allé au filet plusieurs fois, j’ai un peu plus mal servi au cours du troisième set, mais de manière générale j’ai bien servi. Ce n’est pas facile, c’est sûr que je préfère gagner comme ça qu’en cinq manches, mais chaque victoire donne de la confiance."

C’est effectivement lors de la troisième manche que "Rafa" a eu le plus à s’accrocher. Breaké d’entrée, il a aussi dû sauver trois autres balles de break pour mener 4-1. Mais il n’a donc pas eu à en défendre une seule lors des deux premiers sets, et l’Espagnol peut avancer serein vers la suite. Même s’il faudra rester vigilant et hausser encore son niveau contre Mikhail Kukushkin ou Vasek Pospisil. Car quoi qu’il arrive, l’opposition devrait être plus relevée à cette occasion, peut-être même surprenante.