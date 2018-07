Monfils, première !

En neuf participations au Grand Chelem anglais, Gaël Monfils n’avait jamais réussi à dépasser le troisième tour. Un écueil sur lequel il était venu s’échouer dès sa première visite à Londres, en 2005 contre Mario Ancic, et cinq autres fois depuis (2007, 2010, 2011, 2015 et 2017), et notamment l’an dernier contre Adrian Mannarino.

Pas franchement adepte du gazon, le Parisien, aujourd’hui 44e mondial, a enfin réussi à passer le cap vendredi, après avoir sorti Richard Gasquet, puis Paolo Lorenzi. Opposé à Sam Querrey, qui pointe lui au 13e rang au classement ATP, il s’est imposé en costaud, après avoir laissé filer la première manche, remportant ce duel en quatre sets et 2h08 de jeu (5-7, 6-4, 6-4, 6-2).

Et ce même s’il s’est fait une petite frayeur dans le deuxième acte. "J’ai un peu glissé, ça a tiré au niveau des adducteurs. Mais le médecin s’en est occupé et m’a dit que c’était OK, a-t-il ensuite réagi, avant d’évoquer ce premier huitième de finale de sa carrière au All-England. Je suis très heureux, ça faisait longtemps que j’attendais ça."

Auteur de 18 aces, contre 22 pour son adversaire, celui qui avait hâte d'aller voir le quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Uruguay va affronter un autre grand serveur au prochain tour: le Sud-Africain Kevin Anderson, qu’il a systématiquement dominé en cinq confrontations. Mais jamais sur herbe.

