Monfils n’était pas loin…

"L’un des meilleurs matches depuis le début du tournoi." Si le duel entre Gaël Monfils et Kevin Anderson a enthousiasmé la BBC lundi, cela ne suffira probablement pas à consoler le Parisien. Celui qui disputait son tout premier huitième de finale à Wimbledon a livré un long combat, mais n’a pas pu quitter le court numéro 1 avec la victoire.

Battu en quatre manches et près de 3h30 de jeu (7-6[4], 7-6[2], 5-7, 7-6[4]), il aura réussi à breaker son adversaire dans les trois premiers sets. Mais il n’en a remporté qu’un, le seul qui ne s’est pas terminé au tie-break. Dans cet exercice, le Sud-Africain, qui s’invite pour la toute première fois en quarts de finale à Londres, possède un net avantage, et a pu s’appuyer sur son service (20 aces à 9) et sur ses montées au filet (43 points gagnés sur 62, contre 14/19 pour Monfils) pour faire la différence.

"C’est très spécial d’arriver en quarts, après une grosse bataille. Et j’ai dû vraiment me battre aujourd’hui, face à un adversaire très difficile que je bats pour la première fois", savourait ensuite le huitième joueur mondial, qui défiera, ce qu’il ne savait pas, Roger Federer au prochain tour. Un match de gala qu’aurait sans doute apprécié Monfils, un éternel showman que les spectateurs ont chaudement applaudi à la fin du match.

