Les quarts potentiels du tableau masculin

Le tirage au sort de Wimbledon effectué ce vendredi matin a accouché d’une affiche franco-française alléchante entre Richard Gasquet et Gaël Monfils. Autre représentant tricolore à avoir tiré le gros lot, Benoît Paire a rendez-vous avec un Andy Murray sur le retour.

On notera également les matches entre Dominic Thiem et Marcos Baghdatis et entre Stan Wawrinka et Grigor Dimitrov. Rafael Nadal affrontera Dudi Sela pour son tour de chauffe. Roger Federer se mesurera à Dusan Lajovic.

Les quarts potentiels:

Roger Federer vs Kevin Anderson

Marin Cilic vs Grigor Dimitrov

Dominic Thiem vs Alexander Zverev

Rafael Nadal vs Juan Martin Del Potro