Les quarts potentiels du tableau féminin

Le tirage au sort de Wimbledon réalisé ce vendredi matin n’a pas forcément gâté les Françaises. Si Kristina Mladenovic s’en tire plutôt bien avec Anna Karolina Schmiedlova pour première adversaire, Caroline Garcia entrera dans le vif du sujet face à Belinda Bencic. Et Alizé Cornet de se voir opposée à Dominika Cibulkova. Pauline Parmentier, elle, n’aura pas la partie facile non plus contre Taylor Townsend.

A suivre par ailleurs quelques chocs initiaux entre Donna Vekic et Sloane Stephens, entre Angelique Kerber et Vera Zvonareva ou entre Svetlana Kuznetsova et Barbora Strycova. La n°1 mondiale Simona Halep a pour sa part rendez-vous avec Kurumi Nara, la tenante du titre Garbine Muguruza avec Naomi Broady et les anciennes patronnes Maria Sharapova et Serena Williams avec Vitalia Diatchenko et Arantxa Rus respectivement.

Les quarts potentiels:

Simona Halep vs Petra Kvitova

Garbine Muguruza vs Caroline Garcia

Karolina Pliskova vs Sloane Stephens

Elina Svitolina vs Caroline Wozniacki