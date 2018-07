Kyrgios balayé par Nishikori

S'il a répondu aux critiques de Marion Bartoli sur Instagram, Nick Kyrgios n'a en revanche pas été capable de le faire sur le court. L'Australien s'incline ce samedi, en fin de programme à Wimbledon, dans le choc qui l'opposait à Kei Nishikori. Et il n'y a pas vraiment eu de match entre la tête de série n°15 et un Nippon (n°24) dominateur, au point de l'emporter en 3 sets expédiés (6-1, 7-6 [3], 6-4) et seulement 1h37 de jeu. Nishikori retrouvera en 8e de finale le Letton Ernests Gulbis, issu des qualifications et tombeur d'Alexander Zverev.

