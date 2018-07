Federer rate le record de Sampras

C'est un événement sur le gazon de Wimbledon : Roger Federer, dans son jardin anglais, a concédé ce mercredi, à l'occasion de son 53e quart de finale en Grand Chelem, qui l'oppose au Sud-Africain Kevin Anderson, son premier jeu de service dans le tournoi depuis sa demi-finale face à Thomas Berdych en 2017.

"Rodgeur" restait sur 85 mises en jeu consécutivement remportées, avant qu'Anderson ne s'empare de sa mise en jeu à l'entame du deuxième set.

La tête de série n°1, qui n'avait plus cédé son service depuis le 7e jeu de sa demi-finale 2017 face à Berdych (7-6 [4], 7-6 [4], 6-4), n'effacera donc pas le record de Pete Sampras et ses 118 jeux de services remportés.

85 games won on serve...@KAndersonATP is the first player to break the Roger Federer serve at #Wimbledon since Tomas Berdych in last year's semi-final pic.twitter.com/nLrPrFX2nY