Federer, qui d'autre ?

Roger Federer aurait-il trouvé une recette miracle pour gagner Wimbledon ? Une recette constituée d’yeux de poisson, qu’il a avalés sans broncher dans une séquence de l’émission de Bear Grylls, où des célébrités s’essaient à la survie en milieu hostile.

Et alors que l’émission sera diffusée en juillet, le Suisse, 37 ans en août, a participé au tournage il y a plusieurs semaines, lorsqu’il bénéficiait encore d’un peu de temps libre. Car il a volontairement décidé de ne pas faire la saison sur terre battue, et donc de zapper une nouvelle fois Roland-Garros, pour se consacrer pleinement à celle sur herbe.

Un calcul pour le moment gagnant puisque le Bâlois, vainqueur à Stuttgart après plus de deux mois d’absence, a ensuite enchaîné avec une finale à Halle, où il n’a été battu qu’en finale, par Borna Coric. Un Croate qu’il pourrait retrouver en huitièmes de finale de Wimbledon, qu’il débute lundi contre le Serbe Dusan Lajovic.

Nadal vise les huitièmes

Vainqueur l’an dernier au All England pour la huitième fois, il a dépassé Pete Sampras, et ses sept titres, et vise un neuvième sacre à Londres, où il n’avait pas laissé filer le moindre set il y un an. Marin Cilic, battu en finale par Federer en 2017, est dans la même partie de tableau et tentera de l’en empêcher, alors que Novak Djokovic, Andy Murray, Juan Martin Del Potro et surtout Rafael Nadal sont eux de l’autre côté et ne pourront pas l’affronter avant la finale, tout comme Dominic Thiem ou encore Alexander Zverev.

L’Espagnol, qui est redevenu numéro un mondial après Halle, doit atteindre les huitièmes de finale, qu’il n’a plus dépassés à Wimbledon depuis sa dernière victoire en 2011, pour conserver un trône que Federer ne peut espérer récupérer qu’en cas de victoire finale couplée, donc, à une élimination de son rival lors de l’un des trois premiers tours. Le cadre est posé.